Страшная авария вблизи Львова: с колеи сошли 18 вагонов, они перевернулись

С рельсов сошли 18 вагонов / ТСН

В четверг, 26 августа, близ Львова на промежуточной железнодорожной станции "Глина-Навария" сошел с рельсов почти целый поезд. 18 из 48 вагонов грузового поезда со щебнем оказались вне колеи.

Как пишет ТСН.ua, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Эти вагоны перевернулись.

"Пострадавших или травмированных в результате этой происшествия нет, движение не задержано", - отметили в ГСЧС.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что из-за аварии нарушилось расписание железнодорожной станции и возникли задержки в маршрутах поездов.

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"Есть сход вагонов, никто не пострадал. Там есть небольшие задержки поездов", - рассказали в "Укрзализныци".

Напомним, недавно с поездом Львов-Мариуполь уже был курьез. Прямо в вагоне пассажиров застал дождь. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.

Также ранее на Приднепровской железной дороге хулиганы бросили камень в кабину движущегося поезда. Он попал прямо в глаз машинисту. В результате мужчина получил серьезную травму и частично лишился зрения.