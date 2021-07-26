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Из поезда Львов-Мариуполь во время движения выпал пассажир: мужчина в реанимации

26 июля 2021, 16:33
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Мужчина получил травмы тяжелой степени.

Мужчина сам открыл дверь поезда / НПУ

В ночь на 26 июля в "Укрзализныце" произошло ЧП. 23-летний житель Хмельницкого выпал из поезда Львов – Мариуполь прямо на ходу.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, инцидент произошел в городе Золочев вскоре после отправления поезда.

"Ранее правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре добровольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона", - указано в сообщении.

В результате, пассажир получил серьезные травмы и попал в реанимацию.

А само событие будет расследоваться в рамках уголовного производства согласно статье 128 УКУ, то есть, неосторожное тяжкое или среднетяжелое телесное повреждение.

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Напомним, недавно с поездом Львов-Мариуполь уже был курьез. Прямо в вагоне пассажиров застал дождь. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.

Поезд попал под дождь в районе Днепра. На полу вагона и пассажирских местах мгновенно образовались лужи.

Добавим, на Приднепровской железной дороге хулиганы бросили камень в кабину движущегося поезда. Он попал прямо в глаз машинисту. В результате мужчина получил серьезную травму и частично лишился зрения.

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