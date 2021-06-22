Летний дождь пришел внезапно: в салоне поезда Львов-Мариуполь выпали осадки

Дождь пробрался прямо в вагон / Скриншот

Украинцы не могут скрыться от непогоды даже в транспорте. Недавно дождь застал пассажиров поезда Львов-Мариуполь прямо в вагоне. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Perepichka News.

"Вода затекла и в личные вещи, и опасно накапливалась рядом с электрикой. А пару дней назад главному железнодорожнику страны Лещенко продлили контракт в набсовете УЗ еще на 3 месяца. Как связаны эти две новости - догадайтесь сами", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что поезд попал под дождь в районе Днепра. Кроме вещей намокли и пассажиры. На полу вагона и пассажирских местах мгновенно образовались лужи.

Клиенов Укрзалізниці глубоко возмутил данный инцидент. Большинство из них написали, что "компания обязана вернуть деньги за проезд, не говоря уж о компенсации, как моральной, так и материальной". А некоторые подшутили, что за такой "комфорт" - сон под шум дождя – можно и доплатить.

Дожди в Украине

Непогода в Украине, которая началась еще в конце мая и длится до сих пор, затронула множество областей. В частности, наиболее пострадали восточные и южные регионы. Аннексированный Крым затопило. Керчь остался без электричества, а Ялта практически ушла под воду. На улицах в прямом смысле рассекали на лодках. Дорожное покрытие разрушилось. Затопленные автомобили уходили под землю. Более того вода разнесла ялтинскую свалку по окрестностям. Город оказался в мусоре.

Ранее подобная ситуация случилась в Днепре и Одессе. По улицам плавали на байдарках, от множества воды пострадали крыши некоторых зданий.