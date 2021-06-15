Настоящий апокалипсис: Украину накрыл ураган и шквальный ветер с градом

В Украину пришла опасная погода / pixabay

Во вторник, 15 июня, в Украине разгулялась непогода. Мощный ливень прошел в Днепре, где на дорогах плавали машины, а также в Одессе.

Сильный дождь превратил обочины улиц в стремительные реки. Гроза застала прохожих врасплох.

По словам очевидцев, больше всего пострадал крупный жилой район города - поселок Котовского, где ветер сносил торговые палатки и ломал деревья.

В одном из районов дерево упало прямо на машину, прижав ее.

Спасатели службы ГСЧС предупредили людей о шквалах, призвали надежно припарковать авто и не выходить из домов во время непогоды.

15 июня также залило и Днепр, где буквально за полчаса дождь подтопил несколько районов, хотя утром еще было довольно солнечно и ясно.

Сильный ливень начался около половины пятого дня, и в считанные минуты улицы Днепра превратились в бурные потоки, так как стоки не справлялись с большим потоком воды.

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Также из-за непогоды и шквалов были повреждены некоторые деревья. Так, возле ресторана Черчилль ствол рухнул на припаркованное авто. В Telegram-канаде Х_Днепр показали соответствующие фото.

Также недалеко от ТЦ Славутич на проспекте Поля пополам сложился билборд.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.