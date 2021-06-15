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В Украину идут жара и разгул веселой атмосферы

15 июня 2021, 11:56
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В среду термометры в большинстве областей Украины покажут 22-27 градусов тепла.

В Украину идут жара и разгул веселой атмосферы
В Украину идут жара и разгул веселой атмосферы / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 16 июня 2021, будет жаркой и с резкими осадками, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Термометры в большинстве областей Украины покажут 22-27 градусов тепла. Немного более свежо будет на западе страны, в Одесской, Винницкой, Николаевской областях и в Крыму: там 20-23 градуса. В горах Карпат ожидается 8-14 градусов, а на высокогорье – от 5 градусов до 11 градусов выше нуля.

"На дожди, грозы и всевозможные другие сезонные проявления веселой летней атмосферы 16 июня стоит рассчитывать практически всем: где периодически две-три капли, где накроет сильным грозовым ливнем с шквалом и градом", – предупредила синоптик.

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Погода в Киеве 16 июня 2021 тоже уже будет жаркой: в столице ожидается до 26 градусов. Возможны дождь и гроза.

Почти повсеместные грозы (кроме западных областей) обещает на завтра и прогноз погоды от Укргидрометцентра:

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 16.06.2021
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 16.06.2021

Погода в Украине: новости

Ранее синоптик уточнил прогноз, какой будет погода на Троицу. Сильной жары ждать не стоит, но станет меньше облаков и прекратятся осадки.

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Климатолог Вазира Мартазинова заявила, что погода в Украине в июле не будет бить рекорды. Хоть июль и не будет богатым на дожди, аномальной жары ждать не стоит. По ее прогнозам, осадков во втором месяце лета будет очень мало. Можно сказать, что месяц будет засушливым.

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