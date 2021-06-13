Июль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде

Погода в Украине на июль / pixabay

Погода в Украине в июле будет жаркой. Синоптики наиболее стабильный прогноз дают на июль, который, собственно, будет самым теплым и жарким этим летом.

Как прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, столбики термометров будут подниматься за +30 градусов.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил, что в этом году лето просто не может быть холодным. Поэтому температура воздуха будет значительно превышать норму, особенно в июле и августе.

"Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать +30...+35, а в отдельные дни даже до +40, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", – отметил Кульбида.

Он уточнил, что существенно будет теплеть после первой декады июня.

Погода на июль в Украине

Ресурс accuweather составил подробный прогноз погоды на июль в Украине.

В июле погода будет стабильнее, чем в июне. Дневная температура воздуха в большинстве регионе составит +27...+32 градуса. На востоке и юге, конечно, будет более жарко.

В течение месяца там будет больше, чем +30 градусов.

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Однако, во втором месяце лета будет больше осадков, чем в первом. Например, мощные дожди возможны в начале июля, в десятых числах и конце месяца.

Общее количество осадков в июле будет достигать 45 – 50 миллиметров.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.