Где и когда в Украине ждать +40 градусов: синоптик рассказал об аномалии

В Украине летом прогнозируют адскую жару / Фото: Reuters

Тенденции изменения температурного режима за последние 20 показывают повышение средней температуры летнего периода на 1,5-2 градуса и выше, при этом рост температуры продолжается, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида.

Как рассказал он в интервью Апострофу, 2021-й год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима.

"Поэтому других вариантов, кроме как говорить о том, что у нас будет летом, особенно в июле и августе, очень много дней с температурой 30-35 градусов, нет", - пояснил синоптик.

По его прогнозу, в отдельные дни температура может достигать 40 градусов, как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины.

"Мы должны говорить о том, что в ближайшие десятилетия в Украине уже не будет другого лета. Оно может быть только жарким", - уверен эксперт.

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Прогноз погоды на лето 2021

Тропическая жара в Украине:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Когда ждать пекла до +40 градусов:

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.