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Лето заблудилось: украинцев предупредили о новом ударе холода и назвали сроки

4 июня 2021, 07:03
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Виталий Постригань рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Дожди и волну холода прогнозируют в июне
В Украине прогнозируют осадки и новое похолодание / УНИАН

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань.

Как рассказал он в Facebook, такие низкие температуры как ночью, так и днем ​​не присущи летнему сезону.

По его прогнозу, в начале июня средний дневной максимум должен составлять +22 + +24 градуса, а к середине месяца, ожидается, поднимется до + 26 градусов.

"Со второй половины июня возрастает вероятность отдельных жарких дней с достижением максимальной температуры +28 + 30 градусов", - пишет синоптик.

Он уточнил, что средний ночной минимум составит от +10 + 12 градусов - в начале месяца и увеличивается до + 14 градусов - в конце.

Специалист пояснил, что погоду в последнее время определял скандинавский антициклон, который не позволил южному циклону в полном объеме проявить себя.

Он прогнозирует, что до конца текущей недели осадков не ожидается, атмосферное давление будет расти, облачность уменьшится, дневные температуры повысятся на 2-4 градуса и составят +17 + 22 градуса.

Постригань добавил, что настоящее летнее тепло, по предварительным расчетам, стоит ожидать лишь 13-15 июня. В эти дни температура воздуха повысится до до +23 + 25 градусов.

"Однако, чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей различной интенсивности может наблюдаться до конца июня", - резюмировал синоптик.

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Прогноз погоды на лето 2021

Тропическая жара в Украине:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Когда ждать пекла до +40 градусов:

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.

Циклон

Циклоном называют воздушную массу в виде атмосферного вихря с осью огромного диаметра, пишет Википедия.

В центре вихря воздух имеет пониженное давление. Циклон чаще всего приносит осадки.

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