В Украину идет резкое похолодание: мощный циклон принесет ливни и шквалы с градом

Украинцев предупредили о сильных дождях и шквалах / УНИАН

В ближайшее время погоду в Украине будет определять циклон, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Прогнозируются дожди разной интенсивности, шквалы, местами возможен и град, сообщила она в комментарии Фактам.

По данным синоптика, температура воздуха составит 22−28 градусов тепла, на западе и севере страны — около 15−20 градусов тепла.

"С 31 мая холодный воздух зайдет во все регионы страны. Поэтому в начале июня мы будем иметь практически по всей Украине температурный фон примерно 15−20 градусов, местами столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23. Также в начале июня интенсивность дождей уменьшится, осадки будут небольшие", - добавила Голеня.

Прогноз погоды на 28 мая:

В свою очередь синоптик Наталья Диденко предупредила в Facebook, что 28 мая в Украине ожидаются дожди и грозы.

Она отметила, что температура воздуха составит + 20 + 24 градуса, на западе страны + 15 + 20 градусов, на Левобережье + 23 + 27 градусов, на Востоке до +29 градусов.

"В выходные - постепенное похолодание повсюду", - резюмировала Диденко.

Прогноз погоды на 28 мая / meteo.gov.ua

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Прогноз погоды до конца мая:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил о том, что в 2021 году в Украине весна выдалась холодной, однако скоро придет потепление.

В конце месяца придет настоящая жара.