В Украину идет резкое похолодание: мощный циклон принесет ливни и шквалы с градом

28 мая в Украине ожидаются дожди и грозы, предупредила Наталья Диденко.
В ближайшее время погоду в Украине будет определять циклон, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
Прогнозируются дожди разной интенсивности, шквалы, местами возможен и град, сообщила она в комментарии Фактам.
По данным синоптика, температура воздуха составит 22−28 градусов тепла, на западе и севере страны — около 15−20 градусов тепла.
"С 31 мая холодный воздух зайдет во все регионы страны. Поэтому в начале июня мы будем иметь практически по всей Украине температурный фон примерно 15−20 градусов, местами столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23. Также в начале июня интенсивность дождей уменьшится, осадки будут небольшие", - добавила Голеня.
Прогноз погоды на 28 мая:
В свою очередь синоптик Наталья Диденко предупредила в Facebook, что 28 мая в Украине ожидаются дожди и грозы.
Она отметила, что температура воздуха составит + 20 + 24 градуса, на западе страны + 15 + 20 градусов, на Левобережье + 23 + 27 градусов, на Востоке до +29 градусов.
"В выходные - постепенное похолодание повсюду", - резюмировала Диденко.
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Прогноз погоды до конца мая:
- Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил о том, что в 2021 году в Украине весна выдалась холодной, однако скоро придет потепление.
- В конце месяца придет настоящая жара.
Циклон
Циклоном называют воздушную массу в виде атмосферного вихря с осью огромного диаметра, пишет Википедия.
В центре вихря воздух имеет пониженное давление. Циклон чаще всего приносит осадки.