Жары не ждите: синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021

Летом 2021 будет много осадков, прогнозирует Владимир Деркач / УНИАН

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал о том, какая погода планируется в Украине летом 2021 года.

Как подчеркнул он в комментарии Фактам, в каждом месяце лета будет достаточно осадков.

Вместе с тем изнуряющую жару летом 2021 он не прогнозирует.

"Несмотря на то, что на протяжении лета время от времени будет наблюдаться снижение температуры, не вижу оснований называть его очень холодным", - говорит Деркач.

Погода в июне

в начале месяца ожидаются небольшие осадки;

в середине первой декады месяца будет пару настоящих летних дней;

во второй десятидневке сначала похолодает по ночам, но потом ситуация исправится (под конец этого отрезка возможны дожди);

третья декада порадует летной жарой, изредка возможны дожди.

Погода в июле

первая десятидневка июля окажется тоже не совсем летней — теплых дней будет мало, возможны дожди;

середина месяца будет теплой, но не знойной, с небольшими осадками;

не жаркой будет и третья декада июля.

Погода в августе

в первой декаде будуь теплые дни, ожидаются небольшие дожди;

во втором отрезке месяца также будет тепло - с небольшими перерывами летняя погода продержится практически до конца декады;

третья десятидневка еще будет радовать теплом, но уже умеренным - по ночам будет ощущаться дыхание осени, возможны небольшие дожди.

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Прогноз погоды на лето 2021: