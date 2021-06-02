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Жары не ждите: синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021

2 июня 2021, 14:19
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Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.

Синоптик дал прогноз погоды на лето
Летом 2021 будет много осадков, прогнозирует Владимир Деркач / УНИАН

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал о том, какая погода планируется в Украине летом 2021 года.

Как подчеркнул он в комментарии Фактам, в каждом месяце лета будет достаточно осадков.

Вместе с тем изнуряющую жару летом 2021 он не прогнозирует.

"Несмотря на то, что на протяжении лета время от времени будет наблюдаться снижение температуры, не вижу оснований называть его очень холодным", - говорит Деркач.

Погода в июне

  • в начале месяца ожидаются небольшие осадки;
  • в середине первой декады месяца будет пару настоящих летних дней;
  • во второй десятидневке сначала похолодает по ночам, но потом ситуация исправится (под конец этого отрезка возможны дожди);
  • третья декада порадует летной жарой, изредка возможны дожди.

Погода в июле

  • первая десятидневка июля окажется тоже не совсем летней — теплых дней будет мало, возможны дожди;
  • середина месяца будет теплой, но не знойной, с небольшими осадками;
  • не жаркой будет и третья декада июля.

Погода в августе

  • в первой декаде будуь теплые дни, ожидаются небольшие дожди;
  • во втором отрезке месяца также будет тепло - с небольшими перерывами летняя погода продержится практически до конца декады;
  • третья десятидневка еще будет радовать теплом, но уже умеренным - по ночам будет ощущаться дыхание осени, возможны небольшие дожди.

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Прогноз погоды на лето 2021:

  • Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
  • Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
  • Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.
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