Жары не ждите: синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021

Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.
Народный синоптик Владимир Деркач рассказал о том, какая погода планируется в Украине летом 2021 года.
Как подчеркнул он в комментарии Фактам, в каждом месяце лета будет достаточно осадков.
Вместе с тем изнуряющую жару летом 2021 он не прогнозирует.
"Несмотря на то, что на протяжении лета время от времени будет наблюдаться снижение температуры, не вижу оснований называть его очень холодным", - говорит Деркач.
Погода в июне
- в начале месяца ожидаются небольшие осадки;
- в середине первой декады месяца будет пару настоящих летних дней;
- во второй десятидневке сначала похолодает по ночам, но потом ситуация исправится (под конец этого отрезка возможны дожди);
- третья декада порадует летной жарой, изредка возможны дожди.
Погода в июле
- первая десятидневка июля окажется тоже не совсем летней — теплых дней будет мало, возможны дожди;
- середина месяца будет теплой, но не знойной, с небольшими осадками;
- не жаркой будет и третья декада июля.
Погода в августе
- в первой декаде будуь теплые дни, ожидаются небольшие дожди;
- во втором отрезке месяца также будет тепло - с небольшими перерывами летняя погода продержится практически до конца декады;
- третья десятидневка еще будет радовать теплом, но уже умеренным - по ночам будет ощущаться дыхание осени, возможны небольшие дожди.
Читайте такжеНовый удар циклона: на какие регионы Украины обрушатся дожди с грозами
Прогноз погоды на лето 2021:
- Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
- Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
- Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.
Автор: Алексей Тычина