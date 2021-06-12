Жара и грозовые дожди: синоптик рассказал о погоде на выходных

Погода на выходных будет жаркой, но дождливой / Фото pixaby

Погода в Украине на выходных 12 и 13 июня будет очень теплой, но дождливой. Синоптик прогнозирует грозы во всех областях. В столице в субботу будет сухо, а в воскресенье Киев накроет гроза.

Прогноз погоды на 12 июня

Сегодня в Украине пройдут дожди во всех областях и регионах, ожидается гроза. Температура воздуха днем на Западе страны составит +22…+25 градусов, на Севере +22…+24, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В центральных регионах Украины температура воздуха днем составит +22…+25. На Востоке днем будет +22…+25.

Погода в Киеве сегодня будет солнечной и теплой, без осадков. В субботу днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.

Погода в Украине 12 июня 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 13 июня

В воскресенье по Украине также пройдут дожди и грозы. В западные области придет незначительное похолодание, температура воздуха днем составит +16…+22, а ночью +10…+15. На Севере страны днем будет +19…+24, а ночью +12…+14.

В центральных областях ожидается +17…+25 днем, а ночью +12…+16. На Юге страны передают +21…+25 днем, а ночью +13…+17.

Погода в Киеве в воскресенье днем будет с дождем и грозой, ночью – без осадков. Температура воздуха днем +19… +21, ночью +14… +16.

Прогноз погоды на 13 июня 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на Юге, так и на Востоке и даже на Западе Украины, предупредил он.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.