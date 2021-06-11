Смерч и град: появились жуткие видео последствий непогоды в Украине

Из-за сильных ливней затоплены дороги и сотни домов.
В Украине уже неделю бушует непогода. Из-за сильных ливней затоплены дороги и сотни домов.
Впрочем, не только дожди атакуют украинцев – лето уже успело "порадовать" смерчем и градом.
Как бушует погода в Днепре
Дождь в Днепре продолжается уже почти 10 дней. Утром 11 июня тут снова выпал град. А накануне местные жители выложили в соцсети видео смерча.
Десятки дворов и жилых домой затоплены, спасатели продолжают откачивать воду.
Как бушует погода в Харькове
В Харькове выпал град размером с перепелиное яйцо.
В городе затопило не только улицы, но и ряд торговых павильонов. А жители дома на улице Тринклера, 7 выложили видео своего затопленного подъезда.
Как бушует погода в Черновцах
В Черновцах град изувечил автомобили. А молния попала в городскую больницу: в результате повреждены крыша и техника.
Какой будет погода на выходных в Украине
Погода в Украина на выходных будет с дождями. При этом в воскресенье еще и похолодает.
Грозовые дожди пройдут практически везде, возможны шквал и град.
Ранее синоптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жара. В воскресенье небольшое понижение температуры ожидается в западных, северных и центральных областях.