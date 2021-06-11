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Смерч и град: появились жуткие видео последствий непогоды в Украине

11 июня 2021, 13:12

Из-за сильных ливней затоплены дороги и сотни домов.

Появились жуткие видео последствий непогоды в Украине
Смерч и град: появились жуткие видео последствий непогоды в Украине / УНИАН

В Украине уже неделю бушует непогода. Из-за сильных ливней затоплены дороги и сотни домов.

Впрочем, не только дожди атакуют украинцев – лето уже успело "порадовать" смерчем и градом.

Как бушует погода в Днепре

Дождь в Днепре продолжается уже почти 10 дней. Утром 11 июня тут снова выпал град. А накануне местные жители выложили в соцсети видео смерча.

Десятки дворов и жилых домой затоплены, спасатели продолжают откачивать воду.

Как бушует погода в Харькове

В Харькове выпал град размером с перепелиное яйцо.

В городе затопило не только улицы, но и ряд торговых павильонов. А жители дома на улице Тринклера, 7 выложили видео своего затопленного подъезда.

Как бушует погода в Черновцах

В Черновцах град изувечил автомобили. А молния попала в городскую больницу: в результате повреждены крыша и техника.

Какой будет погода на выходных в Украине

Погода в Украина на выходных будет с дождями. При этом в воскресенье еще и похолодает.

Грозовые дожди пройдут практически везде, возможны шквал и град.

Ранее синоптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жара. В воскресенье небольшое понижение температуры ожидается в западных, северных и центральных областях.

новости Днепра новости Харькова новости Украины Погода в Украине новости Черновцов
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