Синоптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жара

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни не сильно порадует солнечной и сухой погодой. Ожидаются грозы, ливни и местами град почти во всех областях страны.

Как обещают синоптики, местами немного снизится температура воздуха.

На выходных грозы и ливни ожидаются по всей территории страны. Небольшую передышку получат в воскресенье жители Донецкой и Луганской областей.

Температура воздуха будет высокой, днем в отдельных регионах будет прогреваться до +25 +26 градусов. Ночью на западе, севере и в центре от +11 до +13 градусов, на востоке и юге до +15 +16 градусов.

В воскресенье небольшое понижение температуры ожидается в западных, северных и центральных областях. Там днем будет от +20 до +23 градусов.

В Киеве в пятницу и субботу прогнозируют грозы и дожди. Ночью до +15 градусов, днем +22 +24 градуса.

В воскресенье в столице пройдет дождь, температура ночью опустится до +12 +14 градусов, днем до +21 +23 градусов.

А вот в понедельник небольшое облегчение почувствуют жители западных областей. Грозы зацепят только Ивано-Франковск и Черновцы, в остальных областях будет без существенных осадков.

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На остальной территории Украины синоптики обещают грозы и ливни 14 июня. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +23 градусов, только на востоке ожидается до +24 +26 градусов. Ночью на западе, севере и в центре от +11 до +14 градусов, на юге и востоке до +15 градусов.

В Киеве 14 июня ожидается гроза и дождь в ночные часы. Температура воздуха ночью составит +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут +21 +23 градуса.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.