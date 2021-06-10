Синоптик рассказала, где завтра в Украине ждать потопа / УНИАН

Погода в Украине 11 июня 2021 будет определяться атмосферными фронтами, рассказала синоптик Наталья Диденко. Поэтому днем в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во время гроз высока вероятность порывистого ветра.

Самая низкая вероятность дождя завтра в Киевской, Черниговской и на большей части южных областей Украины.

Температура воздуха в пятницу составит 20-24 градуса тепла.

Прогноз погоды на завтра, 11.06.2021, в Украине: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 11 июня 2021 будет без дождей и теплой: и в пятницу, и в субботу в столице ожидается 21-24 градуса.

Небольшое похолодание и дождь в Киеве ожидается в воскресенье, 13 июня.

Погода в Украине: новости

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.