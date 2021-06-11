В компанию к дождям в Украину мчится серьезное похолодание / Reuters

Погода в Украина на выходных будет с дождями. При этом в воскресенье еще и похолодает.

Завтра, 12 июня 2021, в Украине днем ожидается 20-24 градуса тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Грозовые дожди пройдут практически везде, возможны шквал и град. Исключением станет территория вдоль полосы Черниговская – Киевская – Черкасская – Одесская области. Мало осадков и достаточно много солнца будет в Крыму.

Погода в Украине 13 июня 2021 будет еще более дождливой: дожди с грозами охватят практически всю страну.

При этом на западе страны, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях прогнозируется понижение температуры воздуха до 16-20 градусов. На остальной территории днем столбики термометров дотянутся до 26 градусов тепла.

А вот Укргидрометцентр прогнозирует, что дождей будет еще больше – причем уже начиная с субботы.

Прогноз погоды на завтра, 12.06.2021, в Украине: Укргидрометцентр

Погода в Киеве на выходных будет аналогичной:

в субботу будет солнечно и тепло: до 24 градусов;

в воскресенье ожидаются дождь с грозой и снижение температуры до 19 градусов.

Прогноз погоды на 13.06.2021 в Украине: Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жара. В воскресенье небольшое понижение температуры ожидается в западных, северных и центральных областях.

Погода в Украине:

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.