Климатолог дала детальный прогноз погоды на июль

Какой будет погода в июле / pixabay

Погода в Украине в июле не будет бить рекорды. По словам климатолога Вазиры Мартазиновой хоть и июль не будет богатым на дожди, аномальной жары ждать не стоит.

По ее прогнозам, осадков во втором месяце лета будет очень мало и можно сказать, что месяц будет засушливым.

В начале июля температура будет доходить до +28… +30 градусов. Потом ближе к 20 июля будет незначительное кратковременное похолодание.

До конца июля возможны незначительные осадки и температура около +25… +28 градусов. Остальные дни должны быть сухими и теплыми, до +30 градусов.

"Начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля – аномальная жара, 11-12 июля – дожди и бури, 16-17 июля – дожди, с 18 по 28 июля – жара, 25 – гроза и буря, 30 июля – дожди", - озвучил такой прогноз народный синоптик Леонид Горбань.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.