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Какой будет погода на Троицу: синоптик уточнил прогноз

15 июня 2021, 09:22

Сильной жары ждать не стоит, но станет меньше облаков и прекратятся осадки.

троица
Погода на Троицу в Украине порадует солнцем и теплом / УНИАН

Всю неделю погода в Украине будет дождливой, но ближе к выходным произойдут кардинальные перемены. Синоптик прогнозирует резкое прекращение осадков на Троицу 2021, которая в этом году отмечается 20 июня.

Как спрогнозировал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, интенсивность дождей 18 июня будет уже меньшей, где-то их вообще не будет. А 19 июня осадки прекратятся на всей территории Украины, передает Obozrevatel.

"На сколько прекратятся (дожди, - ред.), пока неизвестно, но на Троицу осадков не ожидается, установится спокойная погода", – сказал он.

Мурмыло добавил, что резкого потепления не будет.

"Просто к этому времени циклон исчезнет, но температурный фон будет практически тем же. За счет того, что будет меньше облачности, можно ожидать +27… +28 градусов. Существенного притока теплой воздушной массы не ожидается, но будет меньше облаков", – пояснил синоптик.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Климатолог Вазира Мартазинова заявила, чтопогода в Украине в июле не будет бить рекорды. Хоть июль и не будет богатым на дожди, аномальной жары ждать не стоит. По ее прогнозам, осадков во втором месяце лета будет очень мало. Можно сказать, что месяц будет засушливым.

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