Обложные дожди, просветов не видно: синоптик рассказал о погоде на неделю

До 18 июня в Украине ожидаются дожди. Синоптик добавил, что жары не будет / facebook.com/ukrgmc.official

Погода в Украине до конца текущей недели будет дождливой. Грозы, иногда даже с градом, накроют Украину. Ситуация изменится только к ближе к выходным, и в страну вернется солнечная погода.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло объяснил, что все дело в циклоне, который формируется над Крымом и Черным морем. По мере своей циркуляции он будет описывать концентрические круги и оказывать влияние на всю территорию Украины, передает Obozrevatel.

Таким образом, до 18 июня в Украине ожидаются дожди. Синоптик добавил, что жарко не будет. Наиболее прохладными и влажными будут ближайшие дни с 14 по 17 июня.

"К сожалению, жары не будет. До конца недели ожидается повсеместная циклоническая деятельность, местами сильная. Ожидаются дожди разной интенсивности. Обложные. Просветов практически не видно. Это не значит, что будет нескончаемо лить. Но дождь будет идти большую часть времени", – отметил Мурмыло.

При этом в некоторых регионах пройдут грозы, ожидается сильный ветер и даже град. Температура воздуха – от +20 до +25 градусов днем и +15… +17 градусов ночью. Немного теплее будет в южных и восточных районах страны.

Погода на сегодня

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, сообщили в Украинском гидрометцентре. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем, кроме западных и северных областей, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ночью в Карпатах, днем в южной части - значительные дожди.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22-27 градусов выше нуля.

В Киеве 15 июня местами будет идти кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся до 24-26 градусов выше нуля.

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Погода на 15 июня 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Климатолог Вазира Мартазинова заявила, чтопогода в Украине в июле не будет бить рекорды. Хоть июль и не будет богатым на дожди, аномальной жары ждать не стоит. По ее прогнозам, осадков во втором месяце лета будет очень мало. Можно сказать, что месяц будет засушливым.