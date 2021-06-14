На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия

В Украине с 14 по 20 июня ночи будут холодными, до конца второй декады возможны дожди.
Погода в Украине до праздника Троицы будет нестабильно. Как говорят синоптики, летней жары стоит ожидать только в третьей декаде июня.
Погода в Украине ощутимо изменится после длинных выходных на Троицу — с 21 июня, после летнего солнцестояния.
Как заявил народный синоптик Владимир Деркач, несмотря на ожидаемую жару, вероятность дождей останется.
Так, в Украине с 14 по 20 июня ночи будут холодными, до конца второй декады возможны дожди.
В Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во вторник, 15 июня, погода в Украине ухудшится. В стране прогнозируют сильные ливни, а также грозы, град и шквалы.
По прогнозам синоптиков, завтра ночью в Карпатах ожидаются сильные дожди. Днем ливни пройдут в южной части Украины.
Кроме того, днем в Украине, кроме западных и северных областей ожидаются грозы, местами град, шквалы 15−20 м/с.
Прогноз погоды в Украине на вторник 15 июня
- Ужгород – + 22...+24
- Львов – + 21...+23
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – + 22...+24
- Черновцы – + 21...+23
- Хмельницкий – + 21...+23
- Луцк – + 23...+25
- Ровно – + 22...+24
- Житомир – +24...+26
- Винница – + 22...+24
- Одесса – + 24...+26
- Николаев – + 24...+26
- Херсон – + 24...+26
- Симферополь – + 22...+24
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – + 23...+25
- Чернигов – + 24...+26
- Сумы – + 24...+26
- Полтава – + 24...+26
- Днепр – + 25...+27
- Запорожье – + 24...+26
- Донецк – + 25...+27
- Луганск – + 25...+27
- Харьков – + 25...+27
- Киев – + 23...+25
Читайте такжеУкраину ждет аномально холодная зима - климатолог
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.
Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.