На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия

Погода в Украине будет холодной / goodfon.ru

Погода в Украине до праздника Троицы будет нестабильно. Как говорят синоптики, летней жары стоит ожидать только в третьей декаде июня.

Погода в Украине ощутимо изменится после длинных выходных на Троицу — с 21 июня, после летнего солнцестояния.

Как заявил народный синоптик Владимир Деркач, несмотря на ожидаемую жару, вероятность дождей останется.

Так, в Украине с 14 по 20 июня ночи будут холодными, до конца второй декады возможны дожди.

В Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во вторник, 15 июня, погода в Украине ухудшится. В стране прогнозируют сильные ливни, а также грозы, град и шквалы.

По прогнозам синоптиков, завтра ночью в Карпатах ожидаются сильные дожди. Днем ливни пройдут в южной части Украины.

Кроме того, днем в Украине, кроме западных и северных областей ожидаются грозы, местами град, шквалы 15−20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на вторник 15 июня

Ужгород – + 22...+24

Львов – + 21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – + 22...+24

Черновцы – + 21...+23

Хмельницкий – + 21...+23

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 22...+24

Житомир – +24...+26

Винница – + 22...+24

Одесса – + 24...+26

Николаев – + 24...+26

Херсон – + 24...+26

Симферополь – + 22...+24

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – + 23...+25

Чернигов – + 24...+26

Сумы – + 24...+26

Полтава – + 24...+26

Днепр – + 25...+27

Запорожье – + 24...+26

Донецк – + 25...+27

Луганск – + 25...+27

Харьков – + 25...+27

Киев – + 23...+25

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.