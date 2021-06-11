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От жары до заморозков: климатолог предупредила об опасной погоде

11 июня 2021, 21:19

В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.

Погода
Погода в Украине будет жаркой / pixabay

Лето в Украине будет жарким, но с сильными дождями и грозами. Кроме того, украинцам следует подготовиться к сильным перепадам температур и даже заморозкам.

По словам климатолога Евгении Засядько, прохладное начало лета аномально для наших широт. По ее словам, это подтверждение климатического кризиса.

"Это показывает, что происходит разбалансировка климата. Именно поэтому у нас происходят такие резкие погодные изменения. И этим можно объяснить то, что у нас аномально холодное начало лета. Но все равно синоптики говорят о том, что может наступить жаркий период, когда волна тепла может быть, как несколько лет назад в Украине", - говорит Засядько, передает Апостроф.

Также климатолог добавила, что летом возможны сильные перепады температур, поэтому если в начале июня в Киеве было +13, то уже совсем скоро может быть +40.

"Можно вспомнить, как несколько лет назад мы из зимы сразу попали в лето. Было около 0 градусов, а через пару недель стало +30. Это было весной, но потом ситуация вернулась к нормальной температуре: было +20, пошли дожди. Но изменения климата происходят, идет разбалансировка, поэтому мы наблюдаем такие резкие погодные условия. Это негативно влияет и на здоровье людей, так как скачет давление у пожилых людей", — предупредила Евгения Засядько.

Читайте такжеСиноптики рассказали, когда грозы и дожди покинут Украину и придет жара

Как говорят синоптики, в июле и августе ожидается много дождей и бурь.

  • 4 до 8 июля — аномальная жара,
  • 11−12 июля — дожди и бури,
  • 16−17 июля — дожди.
  • 18 до 28 июля — жара,
  • 25 — гроза и буря,
  • 30 июля — дожди,
  • 1−3 августа — сильная жара,
  • 2 августа — гроза и буря,
  • 8 — буря,
  • 11−14, 22, 27 и 29 августа — дожди,
  • 19 до 21 и от 23 до 26 августа — жара.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

2021 год входит в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима, сообщил директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида. Рекордная жара может быть как на юге, так и на востоке и даже на западе Украины, предупредил он.

В начале июня температурный фон на 4-6 градуса ниже нормы и более соответствует концу апреля, сообщил синоптик Виталий Постригань. Он рассказал о чередование волн тепла и холода на фоне периодических дождей.

Синоптик удивил украинцев прогнозом на лето 2021. Летом время от времени будет наблюдаться снижение температуры, предупредил Владимир Деркач.

погода Погода в Украине
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