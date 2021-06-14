На смену снегу и грозам в Украину идет тепло: синоптик дала прогноз на неделю

Синоптик дала прогноз на неделю / GoodFon

Несмотря на то, что еще вчера в Карпатах выпал снег, в целом на этой неделе погода в Украине будет теплой (даже умеренно жаркой). Периодически еще вероятны дожди, но на западе страны завтра уже сухо и солнечно, заверила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра, 15 июня, обещает комфортную температуру в большинстве областей Украины – на уровне 20-25 градусов. Еще жарче будет на востоке страны – до 27 градусов.

Во вторник дожди и грозы пройдут по всей Украине – за исключением западных регионов. Кратковременные осадки возможны лишь на Закарпатье и в Черновицкой области.

Где в Украине завтра ожидаются дожди: прогноз Наталья Диденко

Погода в Киеве 15 июня 2021 будет мрачной: ожидается дождь и гроза. Термометры завтра покажут 23-26 градусов тепла.

Аналогичную синоптическую картину на завтра рисует и прогноз Укргидрометцентра.

Погода на 15.06.2021 в Украине: прогноз Укргидрометцентра

Погода в Украине: новости

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.