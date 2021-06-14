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Снова зима: в середине лета в Карпатах выпал снег

14 июня 2021, 08:58
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На горе Поп Иван Черногорский на границе Прикарпатья и Закарпатья сегодня погода пасмурная, температура воздуха - около нуля градусов.

На горе Поп Иван Черногорский выпал снег / facebook.com/chornogora.rescue112

14 июня на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван Черногорский - совсем не летняя погода. По состоянию на семь часов утра понедельника там лежит снег.

Погода пасмурная, температура воздуха - около нуля градусов. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 07:00 14.06.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м/с. Температура воздуха 0° С", - говорится в сообщении.

Как отреагировали украинцы:

"Что, снова зима?"

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Как свидетельствует прогноз погоды, самая неблагоприятная погода в Украине сегодня, 14 июня, ожидается в центральных и в южных областях.

Днем на юге и в центре нашей страны ожидаются грозы, в отдельных районах возможен град и шквальный ветер. Синоптик добавил, что местами ветер может развить скорость 15-20 м/с.

Самые серьезные дожди прогнозируются в Черновицкой и Винницкой областях. Сухо в понедельник будет только в Ровенской области. Максимальная ночная температура - около +17 градусов. Теплее всего может быть в Одесской области.

Днем самую теплую погоду синоптик спрогнозировал в Харьковской и в Луганской областях – до +27 градусов.

Погода в Украине 14 июня 2021 / meteo.gov.ua

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Карпаты синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
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