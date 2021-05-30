УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

"Глобальное потепление по-украински": за два дня до начала лета в Карпатах выпал снег

30 мая 2021, 11:06
Прослушать новость
Остановить

Утром 30 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Идет снег при температуре +1 градус.

В Карпатах 30 мая идет снег / facebook.com/chornogora.rescue112

30 мая на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван Черногорский - наблюдается зимняя погода.

Как сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, утром в воскресенье тут было облачно, видимость ограничена до 30 метров. В горах ветер юго-западный до 3-5 м/с. Кроме того, на вершине Карпат падает снег, но небольшой "плюс". Температура воздуха составляет + 1 градус.

Новость о том, что в Карпатах за пару дней до начала лета идет снег, взбудоражила украинцев. Что пишут в Сети:

"Глобальное потепление по-украински"

"У меня на Полтавщине сейчас +15, "нормальное такое" завершение весны, не скоро курточку прятать в шкаф еще )))"

"Так вот почему так похолодало у нас на Волыни. Овва!"

"Это же круто! Всегда мечтала побывать в зимних Карпатах. Особенно, в июне"

Читайте такжеДожди продолжат заливать Украину: синоптик назвал "сухие" дни

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Подробный прогноз погоды на лето 2021 дал народный синоптик Леонид Горбань. Он подчеркнул, что летом в Украине погода будет на любой вкус.
  • Погода в Украине нынешним летом, согласно прогнозам, не будет существенно отличаться от прошлогодней. Но первый месяц лета будет достаточно холодным.
  • Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.

Карпаты синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «"Глобальное потепление по-украински": за два дня до начала лета в Карпатах выпал снег». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организмеСемь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме Гороскоп на 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммыГороскоп на 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Слава Каминская презентовала новый хит Slava Bogu в эфире 1+1Слава Каминская презентовала новый хит Slava Bogu в эфире 1+1 Путину чертовски везет, или Почему Кремль не будет паинькойПутину чертовски везет, или Почему Кремль не будет паинькой Шесть признаков того, что вы едите недостаточно углеводовШесть признаков того, что вы едите недостаточно углеводов

Последние новости

12:18
В Одессе открыли центр вакцинации от COVID-19: какую вакцину и кому будут колоть
11:37
В Таиланде умер посол Украины: названа причина смерти
11:16
Бывшего редактора Nexta Протасевича перевели в СИЗО КГБ Видео
11:06
"Глобальное потепление по-украински": за два дня до начала лета в Карпатах выпал снег
10:13
Коронавирус "сбежал" из уханьской лаборатории: в разведке Великобритании нашли "колыбель" пандемии Видео
Реклама
09:52
Гороскоп на завтра 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и "полная пруха" Видео
09:39
"Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью Видео
09:32
Евросоюз предложил США вместе "тягаться" с Россией Видео
08:50
Дожди продолжат заливать Украину: синоптик назвал "сухие" дни Видео
08:25
Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок мнение
08:20
Гороскоп на сегодня 30 мая 2021 всех знаков Зодиака: путь в западню и крах надежд Видео
08:17
Коронавирус в Украине "обессилел": за сутки выявили всего 1700 случаев заражения Видео
07:48
Пуповина перекушенная: в Ивано-Франковске сразу после родов горе-мать выбросила дитя в мусорный бак Видео
07:30
Прошлые ошибки дадут о себе знать: что сулит Водолею гороскоп на июнь 2021
06:29
Подыгрывание РФ и Китаю: почему Турция смягчила удар НАТО по Беларуси мнение
06:03
В моду на лето 2021 вошли слингбэки – туфли сказочной красоты из 40-х, которые оставил нам Диор Фото Видео
06:02
Рост авторитета и застой в делах: что сулит Стрельцу гороскоп на июнь 2021
05:28
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Видео
05:02
Эксперт объяснил, почему украинцы не дождутся проплывающего по реке трупа Путина Видео
04:44
Батальон США в степях Украины: экс-министр назвал лучшую защиту от агрессии РФ Видео
Реклама
04:22
В моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободы Фото Видео
03:50
Мир ответит пощечиной на ласку: что обещает Козерогу гороскоп на июнь 2021
02:58
Гены и генетический рак: что нужно знать Видео
02:16
Грипп и его последствия: к каким осложнениям может привести болезнь Видео
01:05
"Почему бы и нет?": спикер президента Украины объяснила, зачем идет в шоу бизнес Видео
00:51
В Канаде голый политик "сходил по-маленькому" в чашку во время онлайн-заседания парламента
00:30
Звезда Папика Даша Петрожицкая сделала откровенное признание о своем возлюбленном Видео
00:16
Определен победитель Лиги чемпионов сезона 2020-2021 Видео
29 мая, суббота
23:58
Netflix купил права на два российских фильма, запрещенных в Украине
23:40
Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2 Видео
23:36
Ушел из жизни почетный консул Украины в США
23:01
Врач назвал тревожные симптомы-признаки рака на ранней стадии
22:20
Эксперт рассказал, чем для "слуг народа" закончатся "наезды" на Кличко Видео
22:17
Потерзают бури, испепелит жара: синоптик дал тревожный прогноз на лето 2021 Видео
21:54
Генерал СБУ объяснил провал Киева с авиационными санкциями против Минска Видео
21:35
У Путина поведали, будут ли самолеты Беларуси летать в Крым Видео
21:08
Во Львове девушка под наркотиками совершила ДТП и сбежала Видео
20:37
Своя вакцина от коронавируса в Украине: министр раскрыл, когда ждать важной информации Видео
20:26
Лукашенко уломал Путина на многомиллионный кредит: о чем договорились в Сочи Видео
20:15
Аншлаг и огромная очередь: сколько киевлян привили за день в МВЦ Видео
Реклама
19:56
Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком" мнение
19:43
В Киеве подрались владельцы собак: в чем причина конфликта
19:41
Российские авиакомпании устроили воздушный бойкот Беларуси - Forbes Видео
19:36
Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят
19:13
Скандал с пьянкой за рулем: экс-звезда Шахтера Шевчук сделал громкое заявление Видео
18:55
"Трагическое ВНО": на Тернопольщине умер директор школы – названа возможная причина
18:26
Милевского засекли на "пьянке" у сына Лукашенко в Минске Видео
17:48
Стивен Сигал "глубже нырнул" в российскую политику: стал соратником Прилепина Видео
17:43
В Минздраве раскрыли планы по обновлению карантина в Украине Видео
17:27
Коронавирус-мутант: появился гибрид индийского и британского штаммов COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять