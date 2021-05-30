"Глобальное потепление по-украински": за два дня до начала лета в Карпатах выпал снег

В Карпатах 30 мая идет снег / facebook.com/chornogora.rescue112

30 мая на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван Черногорский - наблюдается зимняя погода.

Как сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, утром в воскресенье тут было облачно, видимость ограничена до 30 метров. В горах ветер юго-западный до 3-5 м/с. Кроме того, на вершине Карпат падает снег, но небольшой "плюс". Температура воздуха составляет + 1 градус.

Новость о том, что в Карпатах за пару дней до начала лета идет снег, взбудоражила украинцев. Что пишут в Сети:

"Глобальное потепление по-украински"

"У меня на Полтавщине сейчас +15, "нормальное такое" завершение весны, не скоро курточку прятать в шкаф еще )))"

"Так вот почему так похолодало у нас на Волыни. Овва!"

"Это же круто! Всегда мечтала побывать в зимних Карпатах. Особенно, в июне"

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