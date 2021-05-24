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Украинцев предупредили о тропической жаре и назвали сроки "теплового удара"

24 мая 2021, 19:41
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В середине лета можно ждать достаточно жарких дней, говорит Светлана Краковская.

Климатолог дала прогноз на лето
Климатолог спрогнозировала погоду на лето 2021 / Reuters

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.

В интервью Фактам она подчеркнула, что на планете Земля очень многие процессы связаны между собой, поэтому климатическое влияние является комбинированным и разнонаправленным.

"Можно точно сказать, что это лето не будет таким жарким, как в 2010-м. Поверхность земли уже достаточно охладилась ей нужно определенное время, чтобы нагреться. Все эти процессы имеют инерционный характер", - отметила эксперт.

Климатолог обратила внимание на то, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней.

"Могут быть очень жаркие, но кратковременные периоды в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм. Действительно, подобное стало для Украины уже нормой. Хотя людям, которые живут в северных регионах, сложно переносить такие температуры, потому что они к ним не адаптированы, в отличие от жителей юга, где жара привычное явление", - добавила Краковская.

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Прогноз погоды до конца мая:

  • Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил о том, что в 2021 году в Украине весна выдалась холодной, однако скоро придет потепление.
  • В конце месяца придет настоящая жара.
прогноз погоды Укргидрометцентр новости Украины Погода в Украине Светлана Краковская
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