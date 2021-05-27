Синоптики предупредили об аномальной погоде в июне

Погода на июнь в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине нынешним летом, согласно прогнозам, не будет существенно отличаться от прошлогодней. Но первый месяц лета - июнь будет достаточно холодным.

Как рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, существенных месячных и сезонных аномалий приземной температуры воздуха и количества осадков в Украине летом не ожидается.

"Ожидается, что наступающее лето будет теплым и достаточно сухим, как и в последние 20 лет. Антициклональная погода (высокое давление, малооблачно) будет превалировать, что также может привести к дефициту осадков. Но потепления с первых дней июня ждать не стоит, в начале месяца погода будет прохладной. И лишь вторая половина окажется достаточно жаркой. Наиболее аномальной температура воздуха ожидается в июле, а вот в августе она будет скорее всего соответствовать средним многолетним данным", — отметила она, пишет Сегодня.

По словам климатолога, весна в Украине была не холодной, а в пределах нормы на значительной территории страны. Аномально прохладной, как и аномально теплой, погода была лишь в отдельных регионах.

Погода в июне будет достаточно разнообразной. Если на Юге Украины традиционно обещают жаркое начало лета, то в других регионах температура воздуха будет, так сказать, весенней.

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По прогнозу синоптика, Леонида Горбаня июнь начнется с обильных дождей, которые продлятся примерно 3 дня.

В целом по меньше мере 7 дней июня будут дождевыми. Осадки возможны 6 – 9, 18 – 19 июне и в конце месяца. Тогда они будут достаточно сильными.

Аномальная погода в июне

Синоптик отметил, что до 11 числа месяца среднесуточная температура воздуха составит +28 ... +32 градуса. Однако ближе к середине июня некоторые регионы охватит похолодание. Особенно это касается северных областей.

Столбики термометров днем ​​могут опуститься до +22 ... +24 градуса.

На юге будет жарко. Среднемесячная температура составит +29 ... +31 градус. Хотя с 15 до 24 июня тоже возможно похолодание.

В Укргидрометцентре рассказали, что средняя температура июня составит +17 ... +22 градуса, а в горных районах – +11 ... +18

Минимум температуры достигнет 0 ... +9 градусов. В западных, северных, восточных и Днепропетровской областях могут даже быть легкие заморозки. А вот на юге и востоке обещают чуть ли не +40.

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Среднемесячное количество осадков составит 39 – 93 миллиметров, в Карпатах 101 – 184 миллиметров. Кроме того, в июне прогнозируют грозы, чаще будут наблюдаться град и шквалы.

Ресурс Meteoprog опубликовал прогноз погоды для Киева на две недели, в котором говорится, что температура в столице будет держаться на значениях +18 +25 почти в начале июня, а уже с 10 июня нас ждет резкое понижение температуры до +16 градусов.

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