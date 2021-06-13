Накроет грозами, возможен град: синоптик назвал области Украины, в которых ждать непогоды

В центральных и южных областях Украины в понедельник возможны грозы, град и шквалы / flickr.com/[email protected]

Самая неблагоприятная погода в Украине завтра – в понедельник, 14 июня, ожидается в центральных и в южных областях.

Днем на юге и в центре нашей страны ожидаются грозы, в отдельных районах возможен град и шквальный ветер, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что местами ветер может развить скорость 15-20 м/с.

По сведениям Гидрометцентра, в первый рабочий день новой рабочей недели почти на всей территории государства будут дожди и грозы. Сухая погода прогнозируется только в Ровенской области.

Укргидрометцентр также отметил, что самые серьезные дожди грозят двум регионам.

Погода завтра в Украине – где ожидаются самые серьезные дожди:

Черновицкая область;

Винницкая область.

Максимальная ночная температура ожидается +17 градусов. Теплее всего может быть в Одесской области.

Днем самая теплая погода спрогнозирована в Харьковской и в Луганской областях – до +27 градусов.

Погодная карта Украины на 14 июня 2021 года

Гидрометцентр предупредил, что 14 июня в ряде областей Украины ожидается непогода / Скриншот с meteo.gov.ua

Читайте также"Грозы, свежесть и возвращение тепла": погода в Киеве на три дня от синоптиковРанее был составлен прогноз погоды для Украины на 13 июня. На всей материковой территории страны ожидались дожди с грозами. В захваченном Россией Крыму прогнозировался дождь без грозы.

Ночью ожидалось около +15 градусов. Максимальная температура днем спрогнозирована +26 – такие градусы светят Луганщине, Херсонщине и Запорожской области.