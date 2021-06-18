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"Творится какой-то ад, людей сносит вместе с авто": наводнение в Ялте стало рекордным за 100 лет

18 июня 2021, 17:01

В Крыму настоящие апокалипсис натворил беды для жителей Ялты.

  • Наводнение в Ялте
    Наводнение в Ялте Reuters
  • Наводнение в Ялте
    Наводнение в Ялте Reuters
  • Наводнение в Ялте
    Наводнение в Ялте Reuters
  • Наводнение в Ялте
    Наводнение в Ялте Reuters
  • Наводнение в Ялте
    Наводнение в Ялте Reuters
  • Наводнение в Ялте
    Наводнение в Ялте Reuters
  • Наводнение в Ялте
    Наводнение в Ялте Reuters
  • Наводнение в Ялте
    Наводнение в Ялте Reuters

В Ялте из-за выпадения обильных осадков оказались подтопленными 87 домов, кроме того один человек погиб. 17 июня из-за выпадения полуторамесячной нормы осадков затопило Керчь, в регионе был введен режим ЧС.

Следом непогода обрушилась на Ялту. Там месячная норма выпала всего за шесть часов, из берегов вышла река Водопадная, которая затопила городские улицы. В городе началась эвакуация.

"В результате сильных дождей зарегистрировано 87 фактов подтоплений. А именно, в 63 частных домовладениях по ул. Кирова, ул. Ломоносова, ул. Боткинской, ул. Вергасова, ул. Московской. Также поступили сведения о подтоплении подвальных помещений 24 жилых многоквартирных домов по ул. Киевской, ул. Кривошты, ул. Вергасова", – говорится в сообщении российского МЧС.

По информации спасателей, из-за стихийного бедствия произошел подмыв опоры системы газоснабжения, в результате чего люди осталось без газа.

По состоянию на вечер, 18 июня, ситуация в оккупированном городе остается критической, затоплены все переходы на улицах. Об этом "глава администрации" Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в Facebook.

Кроме того, появились первые пострадавшие в результате потопа в Ялте.

По ее словам, интенсивность осадков в Ялте снижается.

"Продолжаем работу, восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован - перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", - сообщила она.

Кроме того, по словам Павленко, погода в Ялте улучшается, дождь почти прекратился, в городе выпало более 135 миллиметров осадков, подобная ситуация была около ста лет назад.

В Ялте во время ливня уже погиб один человек, сообщил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Отметим, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Также город отключили от водоснабжения.

Как ранее сообщал Главред, мощные ливни затопили улицы Днепра и Одессы. Машины плавали на дорогах. Шквальный ветер свалил множество деревьев.

Добавим, на Кубани прошел огромный град. Осадки размером с куриное яйцо выпали в Павловском районе.

В Сети возмутились видеокадрами местных жителей, которые снимали непогоду в то время, как на улице в затопленном дворе блуждал пес.

новости Крыма
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