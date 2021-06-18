"Можно рассекать по окрестностям на лодке": в Крыму глобальный потоп

Вода в Крыму поднимается / Instagram

Непогода в Украине затронула много областей. Длительные ливни нанесли бедствия в восточных регионах страны. Дожди распространились на юг и затопили Крым. В частности, Ялту и Керчь. В городах за сутки выпало две месячных нормы осадков.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные экстренные службы, под воду ушли целые улицы. В Керчи затопило около 300 домохозяйств, городскую больницу и центральные улицы. Под воду ушла часть трассы Таврида. МЧС пришлось эвакуировать десятки местных жителей. Временно люди живут в базах отдыха и отелях.

Местные "власти" обещают компенсацию всем потерпевшим. "Глава" Крыма Сергей Аксенов осмотрел последствия непогоды на лодке.

Еще хуже ситуация сложилась в Ялте. Там вышла из берегов река Водопадная, которая подтапливает Крымэнерго.

"Зато непитьевой - столько, что можно спокойно рассекать по окрестностям на лодке", - сказано в Telegram-канале Mash.

В связи с этим, город может остаться без электричества. В городе уже не ходят троллейбусы и отключились насосы для подачи питьевой воды.

18 июня по всему Крыму объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют выпадение более 30 мм осадков. Более того, бассейнам рек Алушты, Судака и Феодосии угрожает сход селей.

Напомним, мощные ливни затопили улицы Днепра и Одессы. Машины плавали на дорогах. Шквальный ветер свалил множество деревьев.

Добавим, на Кубани прошел огромный град. Осадки размером с куриное яйцо выпали в Павловском районе. В Сети возмутились видеокадрами местных жителей, которые снимали непогоду в то время, как на улице в затопленном дворе блуждал пес.