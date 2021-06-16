Украину атакует опасная жара и серьезная аномальная погода

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине в четверг, 17 июня, принесет ливни и грозы в одну часть страны, в то же время, другая - будет с жаркими летними градусами.

По прогнозу синоптиков, уже с 17 июня украинцев будет радовать настоящая летняя жара, которая с каждым последующим днем будет охватывать все больше областей.

Непогода начнет отступать уже 17 июня. Жителей большинства регионов ждет жаркий день.

17 июня на западе, севере и в некоторых центральных областях будет светить солнце, осадков не ожидается. Столбики термометров достигнут +23... +29 градусов. Такой же будет температура и в восточных и южных регионах. Однако там все еще будут идти дожди, возможны также грозы.

"17 июня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди; в центральных, южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - говорится в предупреждении синоптиков.

18 июня жарко и без дождей будет во всех западных, северных и центральных регионах. Воздух прогреется там еще больше – до +26... +31 градуса. На востоке и юге и в дальнейшем будут дожди и грозы, температура воздуха составит +23... +28 градусов.

19 – 20 июня жара сохранится в тех областях, где была в предыдущие 2 дня. И если 19 июня там еще могут набегать тучи, то 20 июня солнцу ничего не будет мешать дарить тепло.

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Кроме того, осадки оставят почти весь восток. Дожди прогнозируют только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.