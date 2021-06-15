Украину ждет резкое изменение погоды: названа дата

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине до праздника Троицы будет дождливой, с грозами и градом. Как прогнозируют в Укргидрометцентре, улучшится погода ближе к выходным, 19-20 июня.

Самую низкую температуру воздуха и наибольше дождей прогнозируют с 14 по 17 июня.

"К сожалению, жары не будет. К концу недели ожидается повсеместное циклоническая деятельность, местами сильная. Ожидаются дожди различной интенсивности. Продолжительный. Просвета практически не видно. Это не значит, что будет бесконечно лить. Но дождь пойдет большую часть времени", — сказал синоптик Укргидрометцентра.

Резкое прекращение дождя ожидается в выходные. По словам синоптика, интенсивность дождей 18 июня будет уже меньше, а 19 июня они прекратятся на всей территории Украины.

Температура воздуха, по данным Укридрометцентра, в течение недели будет колебаться от +20 градусов до + 25 градусов. Теплее всего будет на Юге и Востоке.

Кроме того, на среду, 16 июня, объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквального ветра. Людям рекомендуют не пренебрегать собственной безопасностью.

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В южных и центральных областях синоптики прогнозируют грозы. Кроме того, днем ​​некоторые регионы будут страдать от града и шквалов. Скорость ветра иногда достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.