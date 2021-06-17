Огромный град и собака на улице: в Сети появилось видео стихии на Кубани

Под крупный град попал собака/ Telegram

На Кубани разбушевалась непогода. В регионе выпал град размером с куриное яйцо. Стихию начали снимать на видео местные жители. На одном из кадров, опубликованном в Telegram-канале Life Shot, пользователи Сети увидели пса, который в это время был на улице.

Юзеров глубоко возмутил этот факт. Животное блуждало по двору как раз во время стихии. На него падал крупный град, а хозяин тем временем, спокойно снимал все на камеру.

"Чтоб вас также градом побило, я надеюсь вам все разбомбило!!!!"

"Собаку, почему не спрятали? Зато камеру достали… вот б**ть у нас народ…"

"Это уже не стоит и обсуждать из-за абсурдности человека принявший решение снимать, а не собакой заниматься"

Отмечается, что видео снято в Павловском районе Кубани.

Осадки сопровождались сильным ветром. Ливень затопил дворы местных жителей.

Напомним, недавно в Кировоградской области навалило целые сугробы града. В соцсетях такие аномальные осадки уже назвали "местью природы" за издевательство человека над экологией.

Град выпал в Голованевском районе Кировоградщины накануне, 13 июня. Все обочины дорог были буквально скрыты за ледяной россыпью градин.

Добавим, в Днепре были сильные ливни, а 11 июня в городе снова выпал град. Десятки дворов и жилых домой были затоплены. Воду со дворов откачивали спасатели.