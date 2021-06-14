Кировоградщину завалило аномальным градом, люди жалуются на "месть природы"

Все обочины дорог были буквально скрыты за ледяной россыпью градин.
Погода в Кировоградской области преподнесла жителям суровый сюрприз: там навалило целые сугробы града. В соцсетях такие аномальные осадки уже назвали "местью природы" за издевательство человека над экологией.
Град выпал в Голованевском районе Кировоградщины накануне, 13 июня. Все обочины дорог были буквально скрыты за ледяной россыпью градин.
"Большие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина ... Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала просто капец. Ужас!" – прокомментировал в Facebook свое видео местный житель.
В комментариях люди пишут:
- Это месть природы всем нам, слишком уж много мы на себя берем и позволяем. Это только начало, дальше будет...
- Очень жаль, но как мы к природе, так и она к нам. Очень жаль.
- Дорызрывались сенокосами и пастбищами по самый берег, вот природа и благодарит.
- Матушка природа покажет, как над ней издеваться...
- То ли еще будет, поверьте.
- Скоро будет конец света.
- Это надо просом пересевать.
- Ждем осень хлеб по 50 грн минимум.
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