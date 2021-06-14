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Кировоградщину завалило аномальным градом, люди жалуются на "месть природы"

14 июня 2021, 14:26

Все обочины дорог были буквально скрыты за ледяной россыпью градин.

Кировоградщину завалило аномальным градом
Кировоградщину завалило аномальным градом / pixabay

Погода в Кировоградской области преподнесла жителям суровый сюрприз: там навалило целые сугробы града. В соцсетях такие аномальные осадки уже назвали "местью природы" за издевательство человека над экологией.

Град выпал в Голованевском районе Кировоградщины накануне, 13 июня. Все обочины дорог были буквально скрыты за ледяной россыпью градин.

"Большие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина ... Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала просто капец. Ужас!" – прокомментировал в Facebook свое видео местный житель.

    • Град в Кировоградской области
      Град в Кировоградской области Скриншот с видео
    • Град в Кировоградской области
      Град в Кировоградской области Скриншот с видео
    • Град в Кировоградской области
      Град в Кировоградской области Скриншот с видео
    • Град в Кировоградской области
      Град в Кировоградской области Скриншот с видео

    В комментариях люди пишут:

    • Это месть природы всем нам, слишком уж много мы на себя берем и позволяем. Это только начало, дальше будет...
    • Очень жаль, но как мы к природе, так и она к нам. Очень жаль.
    • Дорызрывались сенокосами и пастбищами по самый берег, вот природа и благодарит.
    • Матушка природа покажет, как над ней издеваться...
    • То ли еще будет, поверьте.
    • Скоро будет конец света.
    • Это надо просом пересевать.
    • Ждем осень хлеб по 50 грн минимум.

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