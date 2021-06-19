Вандалы беспощадно растрощили и обокрали электричку

Вандалы растрощили оборудование поезда Укрзализныци / УНИАН

Злоумышленники повредили и похитили оборудование в электропоезде Укрзализныци, который совсем недавно был модернизирован на десятки миллионов гривен. Речь идет об электричке сообщением Киев - Фастов, передали в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что сам инцидент произошел в начале недели, и вся информация, а также видео с камер наблюдения, уже были переданы полиции.

Вандалы разбили и стащили в поезде внутреннее оборудование - системы безопасности и информирования пассажиров.

"Преступление произошло в поезде Киев - Фастов, на модернизацию которого компания недавно направила 60 млн грн. Этот поезд курсирует в рамках реализации проекту City Express", - рассказали в УЗ.

Также отмечается, что в результате происшествия, к счастью, аварии удалось избежать.

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"Благодаря профессионализму железнодорожников указанный подвижной состав был оперативно восстановлен и уже на следующий день выпущен на маршрут. В противном случае 6000 пассажиров, которые ежедневно пользуются указанным поездом, остались бы без своих рейсов", - передали в компании.

В Укрзализныце добавили, что "обеспокоены таким отношением пассажиров к имуществу железной дороги", а также призвали всех беречь подвижной состав и уважать труд железнодорожников.

Ранее Главред писал о том, что поезде госкомпании Укрзализныця Рахов – Киев (№358) умер мужчина из Тернополя, которому было 27 лет. Пассажир ехал на отдых вместе с женой. Мужчина в ночное время упал с верхней полки и, по предварительным сведениям.

Правоохранители выяснили, что после падения мужчина сказал жене, что хорошо себя чувствует, вернулся на верхнюю полку и лег спать.

Женщина утром обнаружила, что мужчина не подает признаков жизни. На теле мужчины не обнаружены признаки насильственной смерти.