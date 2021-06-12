В поезде c Закарпатья после инцидента умер мужчина

В поезде с Рахова до Киева пассажир упал с верхней полки, а позже умер / УНИАН

В поезде Укрзализныци Рахов – Киев (№358) в ночь на субботу, 12 июня, пассажир упал с верхней полки и сказал жене, что хорошо себя чувствует. По предварительным сведениям, инцидент произошел около трех часов ночи.

Под утро мужчине стало хуже, и бригада поезда вызвала ему скорую помощь на ближайшую станцию, сообщили в пресс-службе УЗ.

Ближайшей станцией оказался Фастов. Приехавшие медики не смогли помочь мужчине и зафиксировали его смерть. На теле пассажира не найдены забои.

Причину смерти начали устанавливать правоохранители и железнодорожники.

В УЗ утверждают, что полка, с которой упал мужчина, была оснащена ремнями безопасности, однако он ими не воспользовался.

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Журналисты выяснили, что в поезде Киев – Бердянск на пенсионерку упала верхняя полка, на которой находился 80-килограммовый мужчина. Женщина серьезно пострадала, в частности, у нее был перелом позвоночника.

Справка. Рахов – это город в Закарпатской области. Поезд Рахов – Киев выезжает из пункта назначения в 12:43, прибывает на станцию Фастов-1 в 05:37, а уже в 06:40 должен находиться на конечной – Киев-Пассажирский.