Гематомы и перелом позвоночника: в поезде на пенсионерку упала полка с пассажиром

Наталья Манько получила травмы вследствие падения верхней полки в поезде / Фото: Районка

На пенсионерку Наталью Манько в поезде Киев-Бердянск упала верхняя полка, на которой находился 80-килограммовый мужчина.

"Парень говорил, что не будет пить ни чай, ничего. Полез на вторую полку. Поезд еще стоял. Я покушала, все уже легли спать. Ну и я думаю. Сняла сапоги и давай ставить их вниз. Только наклонилась и тут полка раскладывается, а этот мальчик по ней на меня сверху. Она мне по спине и все", - цитирует женщину Районка.

В результате трагического инцидента 60-летняя женщина получила перелом позвоночника и многочисленные гематомы. Пенсионерку экстренно госпитализировали, теперь она не может самостоятельно передвигаться. Пострадавшую ждет длительная реабилитация и операция, на которую у нее нет средств.

Укрзализныця выдала женщине акт, с которым необходимо обращаться в страховую компанию. Дело должен рассматривать суд, поэтому пострадавшая не знает, когда будет получен результат.

Женщина возмущена состоянием вагонов и предупредила пассажиров Укрзализныци об опасности в случае поездок.

Напомним, в Днепре девушка за рулем внедорожника влетела на полном ходу в двигающийся поезд. ДТП произошло на улице Яхненковской.

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