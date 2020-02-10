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Укрзализныця запускает дополнительные поезда к 8 Марта: известны направления

10 февраля 2020, 20:22

Наибольшее количество составов отправится по наиболее популярным направлениям.

Поезда
Поезда / УНИАН

К Международному женскому дню 8 Марта Укрзализныця уже подготовилась, запланировав ряд дополнительных поездов.

Как сообщили в пресс-службе компании, традиционно популярностью пользуются направления на Киев, Львов, Одессу и Ужгород.

В частности, поезд № 181/182 Киев - Львов будет отправляться 6 и 9 марта отправлением из Львова в 12:18 и прибытием в Киев в 00:02. В обратном направлении поезд будет отправляться 7 и 10 марта в 00:55 с прибытием во Львов в 10:36.

Поезд № 235/236 Киев - Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 5, 8 и 10 марта, в обратном направлении - 6 и 9 марта. Отправляться из Киева поезд будет в 20:28 и прибывать в 11:58. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:15 и прибывать в Киев в 08:40.

Поезд № 239/207 Киев - Ужгород отправится из Киева 6 и 8 марта в 19:47 и прибудет в Ужгород в 10:58. Из Ужгорода поезд будет отправляться 7 и 9 марта в 18:00 и прибывать в Киев в 10:20.

Поезд № 219/220 Киев - Ивано-Франковск - Днепропетровск осуществит рейсы из Киева и Черновцов 7 и 9 марта. Отправление из Киева в 1:37, прибытие в Черновцы в 17:30. Отправление из Черновцов в 22:26 и прибытие в Киев в 14:52.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск – Черновцы, рейсы 6 марта из Киева и 9 марта из Черновцов. Отправление из Киева в 15:03, прибытие в Черновцы в 08:15. Отправление из Черновцов в 19:15, прибытие в Киев в 11:56.

Поезд № 267/268 Киев – Ковель. Из Киева будет отправляться 6 и 10 марта, из Ковеля - 5 и 9 марта. Отправление из Киева в 23:08 и прибытие в 8:19. Из Ковеля – в 23:45 и прибытие в Киев в 10:54.

Поезд № 201/202 Киев –Жмеринка. Из Жмеринки поезд отправится 6 марта, из Киева - 10 марта. Отправление из Жмеринки в 19:34, прибытие в Киев в 00:09. Из Киева - в 16:07, прибытие в Жмеринку в 21:30.

Поезд № 233/234 Киев – Винница из Киева и Винницы будет отправляться 9 марта. Отправление из Киева в 13:27, прибытие в Винницу в 16:30. Отправление из Винницы в 17:30, прибытие в Киев в 21:20.

Поезд № 209/210 Киев – Одесса осуществит рейс из Одессы 5 марта, из Киева - 10 марта. Поезд отправится из Одессы в 23:59, прибудет в Киев в 11:56. Из Киева поезд отправится в 13:27 и будет в Одессе в 23:24.

Поезд № 215/216 Киев - Кривой Рог будет отправляться из Кривого Рога 6 марта, из Киева 10 марта. Из Кривого Рога отправление в 10:50, прибытие в Киев в 20:06. Из Киева - в 09:57, прибытие в Кривой Рог в 19:22.

Поезд № 205/206 Покровск – Харьков будет осуществлять рейсы из Покровска и Харькова 6 и 9 марта. Отправление поезда из Покровска в 09:20, прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44, прибытие в Покровск в 22:07.

Поезд № 242/241 Одесса – Днепр будет курсировать из Одессы 5, 7 и 9 марта, из Днепра - 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 23:38, прибытие в Днепр в 9:40. Из Днепра поезд отправится в Одессу в 22:30 и прибудет в 8:20.

Поезд № 154 Кривой Рог – Одесса осуществит рейсы из Кривого Рога 6, 8 и 10 марта, выезжая в 19:50 и прибывая в Одессу в 06:18. Из Одессы поезд будет курсировать 7 и 9 марта, отправляясь в 21:37 и прибывая в Кривой Рог в 08:25.

Поезд № 204/203 Львов – Днепр будет курсировать 6, 8 и 10 марта из Львова, отправление в 21:20 и прибытие в Днепр в 11:24. Отправление из Днепра 5, 7 и 9 марта в 16:39 и прибытие во Львов в 05:40.

Поезд № 168/168 Львов – Одесса будет курсировать в обоих направлениях 7 и 9 марта. Из Львова поезд отправится в 09:40 и прибудет в Одессу в 20:23. Из Одессы отправление в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Также Укрзализныця назначила дополнительный рейс - поезд № 095/096 Черкассы - Львов, который будет отправляться из Черкасс 5 и 8 марта в 19:46 с прибытием во Львов в 10:36, из Львова 7 и 10 марта в 12:53 с прибытием в Черкассы в 4:06.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук в рамках форума в Давосе объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана на длительной срок в оперативное управление немецкой компании Deutsche Bahn. Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети. Однако вскоре глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn.

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