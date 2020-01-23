Криклий пролил свет на судьбу Укрзализныци: в Deutsche Bahn ответили

Укрзализныця / УНИАН

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил суть подписанного меморандума с оператором немецкой железной дороги Deutsche Bahn. По его словам, украинское правительство не будет сдавать в аренду или продавать собственность Укрзализныци.

"Сейчас не идет речь о продаже собственности или сдаче в аренду. Речь идет о стратегическом партнерстве", - цитирует министра LIGA.net.

При этом он указал, что представители немецкой компании поделятся опытом и наработками в сфере железнодорожных перевозок.

"Мы максимум должны перенять, чтобы у нас были такие же прозрачные процедуры, чтобы не было коррупции, чтобы была "немецкая точность" в подходах и планировании. Как результат мы должны получить совсем другое качество как грузовых перевозок, так и пассажирских", - объяснил Криклий.

Кроме того, он заявил, что на данный момент речь идет только о консультациях и партнерстве, а сотрудничество должно иметь в основе экономические расчеты

"Мы не будем "увольнять треть", как писали в прессе … Будем продавать непрофильные активы. Это от 8 до 12 миллиардов гривен. Маленький пример наших планов - концессия ж/д вокзалов. Хотим, чтобы по примеру Польши, небольшие невостребованные вокзалы превратились в большие транспортные хабы с торговыми центрами", - подытожил глава Мининфраструктуры.

В свою очередь, представители немецкой компании Deutsche Bahn подтвердили, что намерены оказывать лишь консультативные услуги Укрзализныце.

"Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать Украинскую железную дорогу по предпринимательским и техническим вопросам", - рассказал спикер Deutsche Bahn Керстин Экштайн в комментарии ТАСС.

При этом он указал, что меморандум о сотрудничестве подпишут в начале февраля в Киеве, и подчеркнул, что речь не идет об управлении украинской компанией.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Гончарук объявил о том, что Укрзализниця будет отдана в управление немецкой компании Deutsche Bahn сроком на 10 лет.