Криклий пролил свет на судьбу Укрзализныци: в Deutsche Bahn ответили

В немецкой компании заявили, что будут только консультировать Укрзализныцю.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил суть подписанного меморандума с оператором немецкой железной дороги Deutsche Bahn. По его словам, украинское правительство не будет сдавать в аренду или продавать собственность Укрзализныци.
"Сейчас не идет речь о продаже собственности или сдаче в аренду. Речь идет о стратегическом партнерстве", - цитирует министра LIGA.net.
При этом он указал, что представители немецкой компании поделятся опытом и наработками в сфере железнодорожных перевозок.
"Мы максимум должны перенять, чтобы у нас были такие же прозрачные процедуры, чтобы не было коррупции, чтобы была "немецкая точность" в подходах и планировании. Как результат мы должны получить совсем другое качество как грузовых перевозок, так и пассажирских", - объяснил Криклий.
Кроме того, он заявил, что на данный момент речь идет только о консультациях и партнерстве, а сотрудничество должно иметь в основе экономические расчеты
"Мы не будем "увольнять треть", как писали в прессе … Будем продавать непрофильные активы. Это от 8 до 12 миллиардов гривен. Маленький пример наших планов - концессия ж/д вокзалов. Хотим, чтобы по примеру Польши, небольшие невостребованные вокзалы превратились в большие транспортные хабы с торговыми центрами", - подытожил глава Мининфраструктуры.
В свою очередь, представители немецкой компании Deutsche Bahn подтвердили, что намерены оказывать лишь консультативные услуги Укрзализныце.
"Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать Украинскую железную дорогу по предпринимательским и техническим вопросам", - рассказал спикер Deutsche Bahn Керстин Экштайн в комментарии ТАСС.
При этом он указал, что меморандум о сотрудничестве подпишут в начале февраля в Киеве, и подчеркнул, что речь не идет об управлении украинской компанией.
Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Гончарук объявил о том, что Укрзализниця будет отдана в управление немецкой компании Deutsche Bahn сроком на 10 лет.