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"Подарили крупнейший актив, который уже никогда не вернем": в Сети бурлят из-за Укрзализныци

23 января 2020, 13:07

Предстоящее соглашение о передаче управления украинской железной дорогой оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет не вызвала энтузиазма у комментаторов.

Укрзализныця Deutsche Bahn
Укрзализныця перейдет в управление Deutsche Bahn, пообещал премьер Гончарук

На экономическом форуме в Давосе во время проходившего "украинского завтрака" премьер-министр Гончарук объявил о том, что Укрзалізниця будет отдана в управление немецкой компании Deutsche Bahn сроком на 10 лет.

Глава Кабмина назвал решение "экосистемным" и  уточнил, что оно должно продемонстрировать открытость Украины к инвестициям и новым стандартам.

В сети принудительный альянс Укрзализныця Deutsche Bahn встретили без особого восторга. 

Политический комментатор Андрей Головачев напоминает, что по железной дороге будут перебрасываться войска и техника в случае масштабных боевых действий:

"В случае войны успех будет определяться во многом тем, насколько эффективно будет работать снабжение и переброска войск и техники по железнодорожным путям. И как на фоне этой очевидной для военных истины можно пояснить передачу Укрзализныцы в аренду на 10 лет немецкой компании Deutsche Bahn ?

Где там наши патриоты? Не пропустят зрады соросят? Или немцы будут воевать на нашей стороне, покупая газ у россиян по Северному потоку 1 и 2? Ржу, не могу!" 

Журналист Александр Дубинский пожелал сначала увидеть условия, на которых Дойче Бан заберёт в пользование Укрзализныцю.

"Потому что пока это похоже на кражу госмонополии у граждан Украины, чьей собственностью она является. А значит, собственники должны знать условия, на основании которых немцы будут пользоваться нашим имуществом. Иначе, можно было бы все сдать ещё в 1943-м", - отметил он.

Евгений Ихельзон предложил Гончаруку новые идеи для привлечения инвестиций:

"Раз уж железную дорогу отдают в управление немцам, то общественный транспорт прошу отдать в управление гонконгцам, авиацию - ирландцам, а дороги - туркам и китайцам.Не надо шутить, что банки - евреям, не на часі!"

Политолог Тарас Загородний отмечает, что с политической точки зрения передача стратегического предприятия союзнику России выглядит не слишком хорошо:

"То есть немцы не скрывают, что они с русскими. Не продают нам оружие. Даже запретили всем в ЕС с 14 по 17 год нам его продавать. Строят Северный поток-2, чтобы украсть наш транзит, а мы им стратегическое предприятие в управление от которого зависит безперебойные поставки для Армии и отдаем контроль на экономикой? Вообще охренели в Кабмине"

"Дорогие члены правительства, как бы вам лучше сказать. Если вы передадите в управление свой огород и личные вещи, то будете ходить голодные и голые. Вы тоже покажете этим свою открытость, но десять лет уже ничего не сможете изменить. 

Вы дарите крупнейший украинский актив, который уже ни под каким предлогом не получите обратно. Вас именно для того в правительство и пролоббировали международные неправительственные фонды и посольства, чтобы вы на неизвестных для украинцев условиях подарили сильным странам нашу государственную транспортную и энергетическую инфраструктуру. 

После внешнего политического управления вы передаёте страну и в экономическое. Вы поверхностные, неглубокие и непрофессиональные люди и ущерб от вашей деятельности измеряется не деньгами, а суверенитетом", - возмущается юрист Андрей Портнов.

Евгений Березовский, напротив, обрадовался новости:

"Я всегда говорил - надо звать немцев! Предлагаю отдать им скопом все госкомпании, налоговую и таможню впридачу! Они точно порядок наведут, все будут ходить строем, и все будет работать "как часы". Даёшь немцев и побольше!"

Юлия Клименко напомнила, что, во-первых, Кабмин не может самостоятельно передать в управление стратегический объект с 5% ВВП Украини, а также отметила непрозрачность условий соглашения. 

Глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что Украина продолжает ходить по замкнутому кругу.

"Вопрос - а на х@я нам тогда такое правительство? Может тогда проще сразу перейти под управление немцам? И сэкономить? И вот здесь мы упираемся в тысячелетнюю проблему, которую не можем решить с времён до Киевской Руси. Как говорится, "земля  наша велика и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами". 1000 лет по одному и тому же кругу с граблями", - написал Романенко в своем Telegram-канале.

Николай Катеринчук предложил не мелочиться и одним махом разрешить все проблемы Украины, импортировав в страну всех немецких политиков.

Читайте такжеЧем опасна передача Укрзализныци немцам

Укрзализныця Николай Катеринчук Тарас Загородний Юлия Клименко Евгений Ихельзон Андрей Головачев Александр Дубинский Петр Олещук Юрий Романенко Алексей Гончарук Deutsche Bahn
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