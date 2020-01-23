Курс на Берлин: Украина на 10 лет отдаст Укрзализныцю немцам

Железную дорогу отдадут в управление Deutsche Bahn/ www.vestiturkey.com

Украина приняла политическое решение отдать железную дорогу в управление крупнейшему немецкому железнодорожному оператору - компании Deutsche Bahn - сроком на 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Украинского завтрака на форуме в Давосе.

Премьер сообщил, что 22 января Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписали меморандум о сотрудничестве.

"Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы", - заявил глава Кабмина.

Он добавил, что это экосистемное решение, оно должно продемонстрировать, что Украина открыта для инвестиций и новых стандартов. Гончарук также уточнил, что о деталях еще предстоит договариваться.

Заявление Гончарука уже прокомментировал глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. По его словам, таким образом украинское правительство признает, что неспособно управлять экономикой и большими инфраструктурными объектами.

"Вопрос - а на х@я нам тогда такое правительство? Может тогда проще сразу перейти под управление немцам? И сэкономить? И вот здесь мы упираемся в тысячелетнюю проблему, которую не можем решить с времён до Киевской Руси. Как говорится, "земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами". 1000 лет по одному и тому же кругу с граблями", - написал Романенко в своем Telegram – канале.

Напомним, ранее Кабмин одобрил план реформы Укрзализныци, согласно которому компания будет разделена на три части и подготовлена к частичной приватизации.