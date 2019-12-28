Реформа Укрзализныци: выяснились основные этапы

Кравцов / УНИАН

Кабмин одобрил план реформы Укрзализныци, согласно которому компания будет разделена на три части и подготовлена к частичной приватизации.

По инофрмации главы Укрзализныци Евгения Кравцова, в компании будет создано три вертикали - пассажирская, инфраструктурная, грузовая. Также предусмотрено создать порядок их взаимодействия и технического обслуживания. Евгений Кравцов говорит, что в следующем году компания откажется от регионального управления, который предполагает наличие филиалов - региональных железных дорог.

Читайте также"За людей не считают, полное дно": Укрзализныця вляпалась в новый скандал

Также он добавил, что пассажирские перевозки переведут на систему заказов.

"Ключевое отличие такой системы от существующей — механизм, согласно которому организатор перевозок будет заказывать их у перевозчиков с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда. Это позволит избавиться кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых", — объяснил Кравцов.

Кроме этого, в УЗ хотят внедрить единый электронный проездной документ на железнодорожном транспорте и автоматическую оплату проезда на пригородных маршрутах.

Ранее стало известно, насколько громадную зарплату положили Лещенко в Укрзализныце.

Также Главред писал, что украинцам могут запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту после нового года.