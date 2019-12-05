Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту после нового года

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Ранее въезжавшие в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении граждане Украины могут лишиться такой возможности с 1 марта 2020 года.

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении", - цитирует Погорельцева УНИАН.

В настоящий момент Кабинет министров Украины рассматривает приостановку действия положений, которые были заключены с РФ в период с 1997 по 2011 годы. Среди пунктов есть и перечень документов, по которым граждане Украины имеют право пересекать границу с Россией – в том числе внутренний паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении для детей до 16 лет.

Погорельцев отметил, что законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" четко определены документы, которые дают право гражданину Украины на въезд или выезд из Украины: паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

дипломатический и служебный паспорта Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право только на въезд в Украину);

"В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу", - отметил Погорельцев.

Читайте такжеУкрзализныця назвала самым прибыльным поезд Киев-МоскваПо его словам со ссылкой на данный Госпогранслужбы, ежегодно растет количество случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов, а свидетельство о рождении ребенка не подтверждает принадлежность к гражданству Украины и не содержит фотографии его владельца, что делает невозможным идентификацию ребенка на основании этого документа, а также создает угрозу незаконного вывоза этого ребенка.

Кроме того, паспорта старого образца ("книжечки") не содержат информацию о личности латиницей, что тем самым делает невозможным проведение проверки этого лица на наличие возможных ограничений на пересечение государственной границы согласно базам компетентных органов Украины и Интерпола, а также не позволяет автоматически считать информацию с этих документов при прохождении пограничного контроля.