"Сотни тысяч": стало известно, насколько громадную зарплату положили Лещенко в Укрзализныце

Сергей Лещенко / УНИАН

Месячная заработная плата бывшего журналиста и экс-нардепа Рады от VIII созыва Сергея Лещенко в качестве члена Наблюдательный совета госкомпании Укрзализныця составит около 588 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует финансовый документ госкомпании, опубликованный на Facebook-странице экс-замминистра инфраструктуры Александра Кавы.

Согласно имеющимся данным, на сегодняшний день Наблюдательный совет Укрзализныци состоит из семерых людей - Шевка Аджунер (руководитель), Даниэль Билак (заместитель руководителя), Андерс Ослунд, Кристиан Кун, Андреас Матье, Константин Марьевич, Адомас Азуолас Аудицкас.

Напомним, ранее бывший соратник Сергея Лещенко, также экс-журналист и экс-нардеп Мустафа Найем занял пост заместителя генерального директора госконцерна Укрборонпром Айвараса Абромавичуса. Позднее стало известно, что месячная зарплата Найема ныне составляет около 43 тысячи гривен.