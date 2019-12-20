"Вовремя подлизал": экс-нардеп Лещенко назначен в набсовет Укрзализныци

В набсовет Укрзализныци также назначен председатель набсовета страховой компании Крона Олег Журавлев.
Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко назначен членом наблюдательного совета акционерной компании Укрзализныця.
Об этом идет речь в соответствующем распоряжении от 18 декабря 2019 года № 1309-р, опубликованном на правительственном портале.
Кроме Лещенко в набсовет Укрзализныци также назначен председатель набсовета страховой компании Крона Олег Журавлев.
"Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета акционерного общества Украинская железная дорога Билака Е. Даниэля и Марьевича Константина Михайловича как представителей государства. Избрать членами наблюдательного совета акционерного общества Украинская железная дорога Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства", - говорится в документе.
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На новость о назначении Лещенко в Укрзализныцю отреагировали пользователи в Сети:
"Интересно по каким критериям назначался этот слизняк?", "Крупный специалист по инвест проектам", "И какое он имеет дело к железной дороге? Пристроили чтобы хорошую зарплату получать вот и всё", "Так старательно лизал везде новой власти, шо аж противно было. Но заработал!", "Лещенко назначен членом"... Це неправда! Він завжди ним був. Народився таким. Господи! Коли ж вони собі мозок призначать!", "Вот что значит уметь вовремя подлизать. Найем в УкрОборонПром, Лещ в Укралізницю. Осталось Светку пристроить. Но это ж не политическая коррупция, нет нет", "Скоро ще пару квартир з'явиться", "Насосал", "Прилаштувався, випросив", "Тепер бордель з Укрзалізниці зроблять, капець... Докотилися, повій в наглядова раду...", - пишут в комментариях пользователи.
Напомним, ранее Лещенко в предвыборной рекламе потроллил Зеленского.