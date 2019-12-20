"Вовремя подлизал": экс-нардеп Лещенко назначен в набсовет Укрзализныци

Сергей Лещенко / Скриншот

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко назначен членом наблюдательного совета акционерной компании Укрзализныця.

Об этом идет речь в соответствующем распоряжении от 18 декабря 2019 года № 1309-р, опубликованном на правительственном портале.

Кроме Лещенко в набсовет Укрзализныци также назначен председатель набсовета страховой компании Крона Олег Журавлев.

"Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета акционерного общества Украинская железная дорога Билака Е. Даниэля и Марьевича Константина Михайловича как представителей государства. Избрать членами наблюдательного совета акционерного общества Украинская железная дорога Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства", - говорится в документе.

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На новость о назначении Лещенко в Укрзализныцю отреагировали пользователи в Сети:

"Интересно по каким критериям назначался этот слизняк?", "Крупный специалист по инвест проектам", "И какое он имеет дело к железной дороге? Пристроили чтобы хорошую зарплату получать вот и всё", "Так старательно лизал везде новой власти, шо аж противно было. Но заработал!", "Лещенко назначен членом"... Це неправда! Він завжди ним був. Народився таким. Господи! Коли ж вони собі мозок призначать!", "Вот что значит уметь вовремя подлизать. Найем в УкрОборонПром, Лещ в Укралізницю. Осталось Светку пристроить. Но это ж не политическая коррупция, нет нет", "Скоро ще пару квартир з'явиться", "Насосал", "Прилаштувався, випросив", "Тепер бордель з Укрзалізниці зроблять, капець... Докотилися, повій в наглядова раду...", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее Лещенко в предвыборной рекламе потроллил Зеленского.