"Лизал ж*пу с еврооптимизмом": Лещенко попал в набсовет Укрзализныци – Дубинский

Сергей Лещенко / УНИАН

Бывший народный депутат Сергей Лещенко назначен членом наблюдательно совета Укрзализныци, заявил народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

"Сегодня поменяли членов наблюдательно совета УЗ Даниэля Билака и Константина Марьевича на одиозного журналиста Сергея Лещенко, который к УЗ не имеет никакого отношения", - написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, в наблюдательный совет Укрзализныци также вошел "человек министра Криклия - некий Журавлев".

"Видите, не зря Серёжа со своими друзьями так усердно и с таким еврооптимизмом лизали жопу Абромавичусу, который поставил Гончарука премьер-министром. Нализал аж на набсовет УЗ с многомиллионной зарплатой. Будет теперь за что сделать ремонт", - добавил Дубинский.

Читайте такжеЛещенко вылетел из Рады со свистом: в округе на столичном Подоле он третийНа новость о новой должности для Лещенко также отреагирован народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский.

"Найем занимается оборонпромом. Лещенко наблюдает за железной дорогой. Залищук советует премьеру. Государство, которое мы заслужили", - добавил Бужанский в своем Телеграм-канале.

Как известно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что ожидает до конца года серьезных кадровых изменений в Укрзализныце.

"Мы как правительство обращались в наблюдательный совет для того, чтобы они пересмотрели эффективность работы менеджмента Укрзализныци и приняли соответствующие кадровые решения ", - сказал он.

"Я ожидаю, что уже к концу этого года ситуация в Укрзализныце серьезно изменится", - добавил он.

Читайте такжеЛещенко получил взятку за компромат на Манафорта и купил квартиру – САП

Напомним, ранее сообщалось о том, что диджей Анастасия Топольская, которая является женой Лещенко, выступит в московском клубе Мутабор.