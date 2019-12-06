"Долгожданное возвращение": жена Лещенко сыграет сет в Москве

Анастасия Топольская выступит в Москве / Фото: Instagram/nastia.dj

Диджей Анастасия Топольская, жена бывшего народного депутата Верховной рады Сергея Лещенко, выступит в московском клубе Мутабор.

"Суббота – это мое долгожданное возвращение в Москву и, скорее всего, моя новая любовь – Мутабор", - написала она в Instagram.

Выступление в России запланировано на 7 декабря.

Перед поездкой в Москву она выступит в мадридском клубе Fabrik и в клубе Jaeger в столице Норвегии Осло.

Как ранее сообщалось, шоумен Сергей Притула сцепился с женой бывшего народного депутата Сергея Лещенко. Причиной спора стал скандал с дуэтом Анна Мария во время отбора Евровидение-2020.

Напомним, Топольская обозвала вышиванку "вышиваткой", с намеком на "ватников".