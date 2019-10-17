"Медийный муд*к": Притула поставил на место жену Лещенко

Сергей Притула / пресс-служба

Шоумен Сергей Притула сцепился с женой бывшего народного депутата Сергеем Лещенко. Причиной спора стал скандал с дуэтом Анна Мария во время отбора Евровидение-2020.

Так, Анастасия Топольская назвала ведущего "медийным му*аком".

"Сергей Притула, какой же вы все-таки медийный му*ак. Чисто телевизионный развод, тупо провокация и контент для особо чувствительных псевдо патриотов. Вот эти все заигрывания с людскими судьбами на основании родства и семейных связей в корне извращают понятие о семье в целом. Или вы и правда думаете, что "Я тебя порадив, я тебя вб'ю" - это формула национального успеха?" - написала Жена Лещенко в Facebооk, передает РБК-Украина

В свою очередь, Притула заявила, что "медийным му*аком" быть почетнее, чем "дешевой шоубизнесовой коллаборационисткой".

"Еще бы еще понимали разницу между "посоветовали" и "породили", цены бы вам не было. По комплименту в мой адрес - спасибо, заценил! Имею честь, когда женщины подобные вам считают меня му*аком", - ответил шоумен.

При этом он напомнил, что дуэт Анна Мария после скандала на нацотборе уже успели выступить в России на фестивале Новая волна в Сочи.

"А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале "Новая Волна" в Сочи. Это в той же стране, в столице которой вы регулярно развлекали мышебратьев в то время, как они убивали украинцев в Донбассе. Сойдемся на том, что быть медийным му*аком почетнее, чем дешевой шоубизнесовой коллаборационисткой. Желаю добра и семейного уюта!" – подчеркнул Притула.

Напомним, что украиснкий шоумен, лидер коллектива Вар'яти и телевещий множества украиснких шоу Сергей Притула жестко занял проукраинскую позицию, с момента оккупации Крыма и Донбасса помогает военным и волонтерам.