Сергей Притула нашел российскую пропаганду в украинском образовании

Сергей Притула / пресс-служба

Украиснкий шоумен, лидер коллектива Вар'яти и телевещий множества украиснких шоу Сергей Притула жестко занял проукраинскую позицию, с момента оккупации Крыма и Донбасса помогает военным и волонтерам.

Однако он продемонстрировал, что российская пропаганда о братских народах продолжается на украинских детях на 6 году российской агрессии. Он опубликовал пост в своем Facebook, и спросил у подписчиков, разделяют они его мнение, или нет.

"Делаем с малым вчера уроки. Зарубежная литература. 6 класс. Мифы. Дошли до проверочных вопросов. Читаю 6-ой. И вот я не понимаю ... или это просто за 5,5 лет войны у меня так обострилось восприятие всего что связано с Россией или подобный вопрос в учебнике для украинского школьника - это нормально?! Просто мне кажется, что подобные формулировки - это кусочек мозаики под названием "мишебратья"! Типа, нет беды, у нас столько общего, даже мифология. Хотя учитывая славянскость, упомянутую в вопросе, к нам ближе есть и белорусы, и поляки, и словаки. Но нет, блин, нас и дальше сватают с любителями частушек в косоворотках.Как будто ничего и не случилось...А вы что скажете?", - пишет Притула.

Он также присоединил фото из учебника где находится смутивший его вопрос. Однако его подписчики очень разделились во мнениях. Некоторые напомнили, что украинской литературы маловато, и у нас переводят российские учебники, другие похвастались, что ребенок сам в состоянии различать нужную и ненужную информацию.

"Так це старий підручник, нового для шостого класу ще не встигли надрукувати. Мій старший теж в 6 класі, з нових підручників тільки Інформатика, про решту сказали "чекайте" і роздали старі", "Тут було б доречно порівнювати українські казки й казки народів світу, серед яких і можна було б говорити про російські. Особисто я на суто російських не росла, а діти й поготів. А ось кілька збірок казок народів світу було", "Звісно це не норма. На рівні "бессознательного" працюють з нашими дітьми. У нас 6 клас був у минулому році. Звертала увагу на подібне теж гостро. Корегувала самостійно дитині", "Я думаю, все не так глобально. (Я про дз). Більшість дітей не зможе розділити "стандартні" дитячі казки на наші і їхні. Усна народна творчість дуже переплетена і там треба розбиратися. Тому, щоб було простіше, так і вказали. Ну, це моя, думка", "Зарубіжна література це не тільки російська. Отже, запитання мало би бути про порівняння з героями казок світу", "Мой ребенок не рос и не растет на русских народных, и не народных сказках. Поэтому он в принципе бы на этот вопрос не ответил. И такого вопроса быть не должно", "Який рік випуску підручника?", " Думаю, тут грає роль недостатня кількість перекладеної літератури на українську. Бо не знаю як ви, але я ні польських, ні чеських, ні білоруських казок українською не бачила. А в оригіналі мало хто може самостійно прочитати.От і виходить, що вибір у нас дуже лімітований і найпростіше провести паралелі із зрозумілою, хоч і чужою російською культурою.Хоча, якщо для початку шкільна програма зосередиться на тому, щоб вказувати на відмінності в українській і російській культурі, підкреслювати, що це два різних виміри, замість того, щоб годувати міф про один народ, це вже буде маленька перемога", - пишут в комментариях.

Ранее теща Сергея Притулы сбила на своем авто женщину с ребенком. Сергей Притула писал в соцсетях, что готов предоставить помощь потерпевшим. Но адвокат потерпевших заявил, что предложений о помощи не поступало.