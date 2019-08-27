ДТП с тещей Притулы: всплыли скандальные детали

27 августа 2019, 10:33

Сейчас активно распространяется информация о якобы приступе судороги и даже болезни Паркинсона у Лилии Сопельник.

Лилия Сопельник
Лилия Сопельник находится под ночным домашним арестом / Фото: соцсети

Теща шоумена Сергея Притулы и нардепа Рады VIII созыва от группы Возрождение Виталия Хомутынника Лилия Сопельник, которая сбила мать с ребенком в Киеве, не интересуется ни состоянием потерпевших, ни ходом лечения. Также никто не предлагал пострадавшим помощь.  Об этом сообщил адвокат Юрий Сухов.

Как известно, 22 августа в Дарницком районе Киева во дворе дома автомобиль Mazda задним ходом наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем была 59-летняя Лилия Сопельник. Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории.

В то же время, по словам адвоката, сейчас активно начала распространяться информация о якобы приступе судороги и даже болезни Паркинсона у Сопельник.

"Сейчас среди соседей ее родственники распространяют информацию, что ногу схватила судорога, и она не могла ее убрать с педали газа", – цитируют Вести соседа Сопельник Шамиля Алибасова.

Тем временем защита пострадавших будет инициировать проведение экспертиз для установления причины ДТП.

"Даже внезапная судорога не освобождает водителя от ответственности. Если у нее есть заболевание, по которому ей категорически нельзя садиться за руль, а она села, тогда она еще и нарушила ПДД, и в ее действиях была повышенная опасность для окружающих – это все равно, что сесть за руль пьяным", – подчеркнул адвокат.

Также он сообщил, что виновница ДТП не предложила помощь пострадавшим, хотя шоумен Сергей Притула публично обещал возместить ущерб потерпевшим. По состоянию на 7 утра 27 августа, никаких предложений семье пострадавших не поступало.

"Виновница ДТП не интересуется ни состоянием потерпевших, ни ходом лечения. Никто не предлагал помощь", – рассказал Юрий Сухов.

Сопельник, ДТП
ДТП произошло 22 августа / Фото: соцсети

Пострадавшие в аварии мать и сын в тяжелом состоянии находятся в больнице. У женщины - раздроблены таз и ключица, сломаны ребра, серьезно пострадали внутренние органы, черепно-мозговая травма. У ребенка сломаны два ребра, сотрясение мозга, но обследование еще не завершилось. Сама же Лилия Сопельник не получила ни одного синяка.

Напомним, виновница аварии Лилия Сопельник находится под ночным домашним арестом.

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Киев ДТП Сергей Притула новости Киева Лилия Сопельник
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