"Порешать не пытались": Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи

Притула считает, что все точки над "и" в этом деле должен расставить суд / Фото: telekritika.ua

Украинский шоумен Сергей Притула впервые прокомментировал ДТП с участием своей тещи Лилии Сопельник, которая 22 августа в Киеве сбила мать с 9-летним ребенком. Притула выразил сочувствие семье пострадавших и заявил, что ни он, ни его жена не пытались "порешать вопросы" с судьями и прокурорами.

На данный момент Лилия Сопельник находится под ночным домашним арестом.

"Ни я лично, ни моя жена, не делали попыток "порешать" вопросы с судьями или прокурорами. Лично я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей жены помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшего семьи", - заявил шоумен в своем Facebook.

Шоумен добавил, что его семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавших, "если эта семья будет готова принять подобную помощь".

"Я считаю нужным донести и до журналистского сообщества и до общественности в целом, что правонарушение совершило конкретное лицо с конкретной фамилией и именем. И я буду благодарен всем, если общественность и журналисты не будут искать виновных в совершенном среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту. Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку не являлся свидетелем события", - добавил он.

Также Притула отметил, что в этом деле все точки над "и" должен расставить суд.

Напомним, 22 августа в Дарницком районе Киева во дворе дома автомобиль Mazda задним ходом наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем была 59-летняя женщина. Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории.

Позже оказалось, что за рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы. Она является директором и владелицей нескольких компаний. Ее дочь - Екатерина Притула – отказалась от комментариев по поводу инцидента.