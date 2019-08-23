Перепутала педали: теща Притулы переехала на внедорожнике мать и 9-летнего ребенка

ДТП произошло 22 августа на Днепровской набережной, 19а / Фото Киев Оперативный

22 августа в Дарницком районе Киева во дворе дома автомобиль Mazda задним ходом наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем была 59-летняя женщина.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, ДТП произошло на Днепровской набережной, 19а. Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории.

В результате ДТП мать с ребенком получили тяжелые травмы и были госпитализированы. В частности, 9-летний Ростислав П. получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела П. получила сотрясение головного мозга, прелом костей таза, сотрясение головного мозга и также находится в одной из больниц. Водитель внедорожника повреждений не получила.

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По данным украинских СМИ, за рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы. Она является директором и владелицей нескольких компаний. Ее дочь - Екатерина Притула – отказалась от комментариев по поводу инцидента.

В полиции Киева открыли уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. На сегодняшний день водитель кроссовера задержана.